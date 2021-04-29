القدس: مستعربون يختطفون فتى في الطور بعد الاعتداء عليه بالضرب

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت وحدة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، الليلة الماضية، فتى في بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه بالضرب.



وأفادت مصادر محلية، بأن مستعربين هاجموا الفتى محمود عشاير (17 عاما) واعتدوا عليه بالضرب عقب مواجهات اندلعت في البلدة، واختطفوه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).