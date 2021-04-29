شؤون فلسطينية

هنية: أي تلكؤ بإجراء الانتخابات يعني مكافأة الاحتلال وتحقيق أهدافه بإدامة الانقسام

هنية: أي تلكؤ بإجراء الانتخابات يعني مكافأة الاحتلال وتحقيق أهدافه بإدامة الانقسام
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، من أن أي تلكؤ في إجراء الانتخابات يعني مكافأة الاحتلال وتحقيق أهدافه في إدامة الانقسام ومنع الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث دار نقاش معمق في العديد من القضايا المهمة والتطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

واستعرض وفد الحركة ما يجري في مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى صمود شعبنا وأهلنا في المدينة المقدسة وقدرتهم على فرض إرادة الجماهير في مواجهة إجراءات المحتل.

 وأكد أن القدس تمثل محور الصراع مع الاحتلال ولا يمكن التفريط بأي من حقوق شعبنا فيها، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي:

وقال: إن الصراع في القدس صراع على الهوية وعلى الوجود الفلسطيني في المدينة وشعبنا يواجه بصدور عارية لإجهاض وإفشال عمليات التهويد والاقتلاع ومحاولات إزالة معالم الحضارة الإسلامية وتهويد المدينة وتقسيم المسجد الأقصى المبارك وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد الوفد على الموقف الثابت بالمضي في إنجاز الانتخابات بمستوياتها التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مشيرًا إلى محاولات الاحتلال عرقلة إجراء الانتخابات عامة وفي القدس خاصة.

وقال: إن الإرادة الوطنية تقتضي أن نمضي في إجراء الانتخابات رغمًا عن الاحتلال وتحديدًا في مدينة القدس باعتبارها معركة وطنية يجب الانتصار فيها، معتبرًا أن المشهد الذي رسمه المقدسيون خلال الأيام الأخيرة يؤكد قدرة شعبنا على فرض إرادته بما في ذلك إجراء الانتخابات في مدينة القدس بالآلية التي يتفق عليها وطنيًا.

وأشار الوفد إلى العلاقات المميزة مع دولة قطر الشقيقة والمواقف الثابتة تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ودور الأمير تميم بن حمد آل ثاني في مختلف المجالات السياسية والإنسانية، ومن قبله الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده وخاصة في قطاع غزة والمنحة الشهرية التي تقدمها دولة قطر وتساهم في العديد من المجالات الحيوية ومساعدة المواطنين وتعزيز عناصر الصمود.

وقد شارك في اللقاء كل من الأخ الدكتور موسى أبو مرزوق، والأخ عزت الرشق، والأخ حسام بدران.

أخبار ذات صلة

&#34;المالية&#34; بغزة تكشف تفاصيل بشأن إخراج زكاة الفطر للموظفين من مستحقاتهم

"المالية" بغزة تكشف تفاصيل بشأن إخراج زكاة الفطر للموظفين من مستحقاتهم

&#34;المرور&#34; تعلن إعادة فتح مفترق أبو خضرة وسط مدينة غزة

"المرور" تعلن إعادة فتح مفترق أبو خضرة وسط مدينة غزة

قطاع غزة: انخفاض بسيط بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: انخفاض بسيط بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

&#34;الإحصاء&#34;: مليون عامل في فلسطين و14% منهم تغيبوا عن عملهم عام 2020

"الإحصاء": مليون عامل في فلسطين و14% منهم تغيبوا عن عملهم عام 2020

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من جنين وأسيراً محرراً في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من جنين وأسيراً محرراً في بيت لحم

القدس: مستعربون يختطفون فتى في الطور بعد الاعتداء عليه بالضرب

القدس: مستعربون يختطفون فتى في الطور بعد الاعتداء عليه بالضرب

الاحتلال يعيد فتح منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً

الاحتلال يعيد فتح منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً

&#34;الصحة&#34;: الأرقام الحقيقية لفيروس (كورونا) أكبر بكثير من المسجلة ووجود طفرات جديدة سيسبب الإرباك

"الصحة": الأرقام الحقيقية لفيروس (كورونا) أكبر بكثير من المسجلة ووجود طفرات جديدة سيسبب الإرباك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من جنين وأسيراً محرراً في بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من جنين وأسيراً محرراً في بيت لحم

القدس: مستعربون يختطفون فتى في الطور بعد الاعتداء عليه بالضرب

القدس: مستعربون يختطفون فتى في الطور بعد الاعتداء عليه بالضرب

طالع: استقرار على أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الشيكل

طالع: استقرار على أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الشيكل

البريم: لا يوجد خلافات داخل اللجنة المركزية للجان المقاومة والأمين العام على رأس عمله

البريم: لا يوجد خلافات داخل اللجنة المركزية للجان المقاومة والأمين العام على رأس عمله

نقابة الأطباء تستجيب لمبادرة الهيئة المستقلة لإنهاء الخلاف مع الحكومة وفق الاتفاقات الموقعة

نقابة الأطباء تستجيب لمبادرة الهيئة المستقلة لإنهاء الخلاف مع الحكومة وفق الاتفاقات الموقعة

غنيم: نحن الان الأقرب بعودة وادي غزة لمحمية طبيعية نظيفة خالية

غنيم: نحن الان الأقرب بعودة وادي غزة لمحمية طبيعية نظيفة خالية

الديمقراطية تدعو لتعزيز صمود المقدسيين وانتزاع حقهم بممارسة الانتخابات بقوة الاشتباك

الديمقراطية تدعو لتعزيز صمود المقدسيين وانتزاع حقهم بممارسة الانتخابات بقوة الاشتباك

حملة القائد البرغوثي تدين خضوع إدارة (فيسبوك) للاحتلال وإغلاق صفحته الرسمية

حملة القائد البرغوثي تدين خضوع إدارة (فيسبوك) للاحتلال وإغلاق صفحته الرسمية

منوعات

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار &#34;معي الدليل على قُبلاتها لي&#34;

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار "معي الدليل على قُبلاتها لي"

بعد إصابتها المفزعة.. روجينا تعلق لأول مرة بعد إصابتها في وجهها

بعد إصابتها المفزعة.. روجينا تعلق لأول مرة بعد إصابتها في وجهها

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان بقوة.. ما السبب ؟

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان بقوة.. ما السبب ؟

شاهد: فنانة تركية شهيرة تصفع زميلها في مسلسل و تودي به للمستشفى

شاهد: فنانة تركية شهيرة تصفع زميلها في مسلسل و تودي به للمستشفى

من جديد.. مي العيدان تهاجم فنانة بقوة و تتّهمها بالكذب

من جديد.. مي العيدان تهاجم فنانة بقوة و تتّهمها بالكذب

ما حقيقة معرفة ريم عبدالله المسبقة بمقلب رامز جلال ؟

ما حقيقة معرفة ريم عبدالله المسبقة بمقلب رامز جلال ؟

شاهد: كيف إحتفل الأمير وليام وكيت ميدلتون بعيد زواجهما العاشر

شاهد: كيف إحتفل الأمير وليام وكيت ميدلتون بعيد زواجهما العاشر

شاهد: كيف بدت بلقيس فتحي في أول ظهور لها بعد رفع قضية الخلع

شاهد: كيف بدت بلقيس فتحي في أول ظهور لها بعد رفع قضية الخلع

الجمهور يتنمر بقسوة على زوجة محمد هنيدي بسبب هذه الصورة

الجمهور يتنمر بقسوة على زوجة محمد هنيدي بسبب هذه الصورة

عربي

السودان يطالب بسحب القوات الإثيوبية من منطقة أبيي المتنازع عليها

السودان يطالب بسحب القوات الإثيوبية من منطقة أبيي المتنازع عليها

الصحة المصرية: 1.8 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح (كورونا)

الصحة المصرية: 1.8 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح (كورونا)

قرقاش: استقرار السعودية يصب في صالح الإمارات والعرب والمنطقة

قرقاش: استقرار السعودية يصب في صالح الإمارات والعرب والمنطقة

الحكومة المصرية تفرض قيوداً على المواطنين لمكافحة انتشار وباء (كورونا)

الحكومة المصرية تفرض قيوداً على المواطنين لمكافحة انتشار وباء (كورونا)