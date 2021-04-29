الاحتلال يعيد فتح منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه و بعد مشاورات أمنية، تقرر اليوم إعادة مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلًا بحريًا.

وأضاف: بأن إعادة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة مشروط بالحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني، وفق تعبيره.



وكانت سلطات الاحتلال قررت قبل عدة أيام إغلاق البحر أمام الصيادين في القطاع، بحجة إطلاق صواريخ من قبل المقاومة صوت مناطق غلاف غزة.





وخلال الأيام الأولى من هذا الأسبوع، تم إطلاق عدة صواريخ صوت مناطق غلاف غزة، من قبل المقاومة الفلسطينية، بسبب اعتداءات شرطة الاحتلال على المواطنين والمسجد الأقصى، في المدينة المقدسة.

رام الله - دنيا الوطن