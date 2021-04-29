"الصحة": الأرقام الحقيقية لفيروس (كورونا) أكبر بكثير من المسجلة ووجود طفرات جديدة سيسبب الإرباك

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة، اليوم الخميس، إن الأرقام الموجودة لإصابات فيروس (كورونا) هي لحالات طارئة، والكل يعلم بأن هناك إضرابات في قطاع الصحة.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن الأرقام أكبر بكثير من ذلك، وللأسف نحن نجري الفحوصات على بعض المرضى الذين تسوء حالتهم.



وتابع الشخرة: بأن هناك طفرات عديدة في فلسطين، منها البريطانية والجنوب الإفريقية، ونتمنى ألا يكون هناك انتشار بالطفرات الجديدة بفلسطين.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن وجود طفرات جديدة سيسبب الكثير من الإرباك لدى الطواقم والمستشفيات.



وأردف: لا نريد أن نخيف المواطن، ولكن عندما نتجول في كل المحافظات أرى أن الحياة عادت لطبيعتها وللأسف المخاطر كبيرة، والعمل في المطاعم والمقاهي كل ذلك بجب ان يكون ضمن المعقول وضمن إجراءات وقائية.



وشدد على أن الكل يتعامل على أنه لا يوجد (كورونا) في فلسطين، وهناك تعليمات واضحة من الحكومة ووزارة الصحة حتى لا ندخل في دوامة جديدة.



وأكد الشخرة على أن هناك مخالطة كبيرة وعدم التزام من قبل المواطنين.



وفيما يتعلق التطعيمات، قال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن اليوم سنستلم كمية كبيرة من المطعوم الروسي، وهي عبارة عن تبرع من الرئيس الشيشاني.



وتابع: اللقاحات ستأتي تباعاً ولدينا كميات ولم ننقطع وهي موجودة حتى اللحظة، حيث يوجد الروسي والصيني، وأيضاً أسترازينكا، وسيأتي إلينا كميات كبيرة من "فايزر" حيث من المفترضة أن تأتي في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.