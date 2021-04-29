إسرائيل: ارتفاع مصابي الطفرة الهندية لفيروس (كورونا) إلى 40



وفي سياق حديث إذاعي أشار اش إلى أن الوضع تحت السيطرة منوها بانه للحفاظ على استمرار الحالة الوبائية على ما هي عليه أقل من 100 إصابة يوميا، ويتعين منع دخول سلالات جديدة للفيروس.



رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن مختبر الفيروسات التابع لوزارة الصحة، أعلن ارتفاع عدد المصابين بالطفرة الهندية لفيروس (كورونا) إلى 40.وأضافت: أن من بينهم، 30 حالة اكتشفوا خلال الأيام القليلة الماضية، "وحتى الآن لا يُعرف مدى فعالية اللقاح ضد هذه الطفرة".وكان منسق شؤون الجائحة في إسرائيل، نحمان اش، عن أمله في أن تصادق الحكومة اليوم على الأنظمة الرامية الى تقييد دخول مواطني سبع دول موبوءة الى إسرائيل.