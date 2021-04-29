إحراز تقدم ملموس في المفاوضات لتشكيل حكومة إسرائيلية بديلة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن تم إحراز تقدم ملموس في الاتصالات لتشكيل حكومة التغيير، في اعقاب اللقاء أمس بين رئيس حزب (يمينا)، نفتالي بينت، ورئيس (القائمة العربية الموحدة) منصور عباس.



والتقى رئيس (هناك مستقبل)، يائير لابيد، النائبين أحمد الطيبي واسامة سعدي من (القائمة العربية للتغيير).

وقالت مصادر في الحزب العربي: إنهما يميلان إلى التوصية بأن يحال كتاب التكليف إلى يائير لابيد.



إلى ذلك يرفض رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس، الانضمام إلى حكومة نتنياهو حتى إذا عرض عليه أن يكون الأول في التناوب على رئاستها، وقال: إنه لم يعد يكن الثقة لهذا الشخص.



وفي غضون ذلك، فإن حزبي (يمينا) و(أمل جديد)، ينويان الاتحاد من أجل تمكين رئيس (يمينا)، بينت من ترؤس كتلة من 13 نائبا الأمر الذي يجعل توليه رئاسة الوزراء أمراً أسهل.



وأُفيد أن بينت يطالب بمنحه حق النقض لأي قرار في الحكومة المستقبلية علما أن كتل اليسار الوسط لها 45 نائباً.