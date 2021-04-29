شؤون فلسطينية

العالول: القيادة ستحسم مصير الانتخابات الليلة

العالول: القيادة ستحسم مصير الانتخابات الليلة
اجتماع للقيادة الفلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة فتح، رئيس قائمتها في المجلس التشريعي، محمود العالول، إن القيادة تجتمع الليلة بمكونات الشعب الفلسطيني، حيث "نريد أن نقف على آخر الاتصالات وتحديداً فيما يتعلق بالانتخابات في القدس".

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الكل يدرك أنه عندما بدأنا الإعداد وصدرت المراسيم الرئاسية، صدرت بأن تتم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والتركيز على القدس.

وتابع العالول، بأن العديد من دول العالم طلبت منا إصدار مراسيم وتعهدت ببذل كل الضغط على إسرائيل، من أجل عدم عرقلة الانتخابات في القدس.

وقال: مع اقتراب اللحظة الحاسمة وهي الأول من مايو ستدخل القوائم في مرحلة الدعاية، وكان لا بد من أخذ الموقف النهائي،  والليلة سيكون هناك تداول بين كل مكونات القيادة لاتخاذ القرار على أرضية واضحة. 

وشدد نائب رئيس حركة فتح، رئيس قائمتها في المجلس التشريعي، على أن موقفنا وموقف عدد كبير من الفصائل، بأنه لا يمكن الذهاب لانتخابات دون القدس، وهذه مسألة واضحة، بأن القبول بالذهاب للانتخابات دون القدس تنازل عنها وهذه خيانة.

وأعرب العالول بأن تسير الأمور بشكل جيد وحثيث، ونرى إن كان هناك أي جديد من موقف العالم وهل هناك شيء أنجز.

وتابع: حتى الآن هذا شيء غير واضح وحاولنا الاختبار عندما حاول المرشحون في القدس أن يقوموا بنشاطات ويجتمعوا معا، وكانوا يداهمون من قبل شرطة الاحتلال وكيف كانوا يعتقلون؟ 

وأكد العالول بأن "الليلة القيادة ستلتئم وستحسم مصير الانتخابات". 

وأشار إلى أن الرئيس عباس سيفتتح اجتماعات القيادة، ليضع كل مكونات الاجتماع ويضعهم بالصورة والتفاصيل والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية. 

وشدد على أن موضوع الانتخابات مسألة ليست لها علاقة بالأصوات وكيفية جمع الأصوات، هي مسالة سياسية وسيادية، وهي كما أتعامل مع كل موقع في الوطن وكل مدنها هي محتلة عليا أن اتعاطى مع القدس لأؤكد على فلسطينيتها. 

وأضاف: "لا نريد أن نتساوق مع خطة ترامب بشأن القدس وكأننا تنازلنا عن القدس، ولا نريد أن نسجل ذلك في تاريخنا". 

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