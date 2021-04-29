شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء جافة وحارة

الطقس: أجواء جافة وحارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً وجافاً حاراً إلى حار جدا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام وجافاً حاراً إلى حار جدا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام وجافا حارا نسبيا الى حار  ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حارا نسبيا الى حار  ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 30-18 28-17 بيت لحم 30-20 30-18 28-17
رام الله والبيرة 29-19 29-17 27-16 طولكرم 30-20 29-19 27-17
نابلس 31-20 31-18 29-17 قلقيلية 30-20 29-19 27-17
جنين 33-20 33-19 32-18 سلفيت 30-20 30-18 28-17
طوباس 34-21 34-19 33-18 روابي 31-20 31-18 29-17
الخليل 29-19 29-17 27-16 غزه 28-18 28-18 27-17
أريحا 40-24 40-22 38-21 خانيونس 28-18 28-18 27-17
الأغوار الشمالية 38-22 38-20 36-19 رفح 29-17 29-17 28-16

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