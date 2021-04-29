البريم: لا يوجد خلافات داخل اللجنة المركزية للجان المقاومة والأمين العام على رأس عمله

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رام الله - دنيا الوطن

نفى محمد البريم، مسؤول المكتب الإعلامي بلجان المقاومة الشعبية، وجود أي خلافات داخل اللجنة المركزية للجان.



وأكد البريم في تصريح له، وصل "دنيا الوطن"، أن الأمين العام، أبو ياسر الششنية، على رأس عمله أمينا عاما للجان.



وطالب البريم، وسائل الاعلام، استقاء الاخبار الخاصة بلجان المقاومة الشعبية، من مصادرها الرسمية من خلال موقعها الرسمي.



يشار إلى أن الششنية، أصدر قراراً بتكليف البريم، مديرا للمكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين.



وأشارت لجان المقاومة أن هذا القرار يأتي في إطار تطوير مكتبها الإعلامي ليتحمل استحقاقات المرحلة القادمة على كافة الأصعدة .