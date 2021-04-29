السودان يطالب بسحب القوات الإثيوبية من منطقة أبيي المتنازع عليها

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بسحب القوات الإثيوبية المشاركة في بعثة الأمم المتحدة الأمنية "يونيسفا" في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.



وأكدت وزيرة الخارجية السودانية خلال لقاء جمعها بنائب وزير خارجية جنوب السودان دينق داو في الخرطوم، يوم الأربعاء، وفقا لوكالة (سونا)، على أهمية استمرار البعثة لحفظ الأمن بالمنطقة وضرورة سحب القوات الإثيوبية منها واستبدالها بقوات أخرى.



وثمن نائب وزير خارجية جنوب السودان دينق داو الاهتمام والأولوية التي توليها سياسة السودان الخارجية لعلاقات حسن الجوار، والتي تمثلت في أول زيارة خارجية للوزيرة إلى جوبا.



وأكد الجانبان عمق ومتانة العلاقات الثنائية التكاملية التي تربط بين جمهورتي السودان وجنوب السودان وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات وعلى رأسها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالاستفادة من خبرات السودان في هذا المجال وتدريب وبناء قدرات الدبلوماسيين جنوب السودانيين.



وتأسست قوات "يونيسفا" عام 2011، بهدف رصد التوتر بين دولتي السودان وجنوب السودان في منطقة أبيي الغنية بالنفط.