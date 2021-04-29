الصحة المصرية: 1.8 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن 1.8 مليون مواطن تم تسجيلهم للحصول على لقاح فيروس (كورونا) حتى الآن.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في تصريح للقناة (الأولى) المصرية: "إن الدعم المجتمعي يقوم به فرق التواصل التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية"، مشيرا إلى أن "عدد هذه الفرق يصل إلي 5 آلاف مفتش صحي بالإضافة إلي 14 ألف رائدة ريفية ويرتدون زي موحد خاص بهم وبحوزتهم "التابلت" لمتابعة بيانات الصحة العامة الصادرة من الوزارة".



وأضاف أنه "من ضمن الطرق التي يتم التركيز عليها في توعية المواطن ضد فيروس (كورونا)، الدعم المجتمعي وهذا لتعزيز إجراءات الوقاية".



وأشار إلى أن "الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا في تسجيل المواطنين للحصول على لقاح مضاد لفيروس (كورونا)، ووصل إجمالي من سجلوا إلى مليون و800 ألف مواطن".



وأكد أن "هناك تخوفا من بعض المواطنين، ولكن يجب توعيتهم، كما أن هناك استجابة كبيرة لدى البعض الآخر، ومعدل التسجيل وصل أمس الثلاثاء إلى 80 ألف مواطن، واليوم السابق كان 78 ألف مواطن، والمعدل يزيد يوما بعد يوم".