الصحة الفرنسية: 315 وفاة و31539 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 315 وفاة و31539 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 103918، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 5565852، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 14601130.