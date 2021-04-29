شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء تستجيب لمبادرة الهيئة المستقلة لإنهاء الخلاف مع الحكومة وفق الاتفاقات الموقعة

نقابة الأطباء تستجيب لمبادرة الهيئة المستقلة لإنهاء الخلاف مع الحكومة وفق الاتفاقات الموقعة
رام الله - دنيا الوطن
استجابت نقابة الأطباء، الأربعاء، للدعوة التي وجهتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) بتنظيم لقاء بين النقابة والحكومة في محاولة لإنهاء الخلاف على أساس الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وأكدت النقابة في بيان لها، أنها تنظر ببالغ الاهتمام للمبادرة التي طرحتها الهيئة المستقلة، مبديةً استعداداها وجاهزيتها لإجراء اللقاء وفي أي وقت يناسب الهيئة.

وأضاف البيان: "شاكرين لكم دوركم المميز والذي يدل على حرصكم العميق على صحة المواطن واهتمامكم الكبير بالقضايا الوطنية".

وفي وقت سابق، من يوم الأربعاء، تقدمت الهيئة بمبادرة لحل الخلاف القائم بين نقابة الأطباء والحكومة، وقالت انها تتابع بقلق بالغ الخطوات التصعيدية التي أعلنتها النقابة وعزمها البدء بتنفيذها يوم الثلاثاء الموافق 4 أيار القادم، بتوقفها عن استقبال اية حالات في المشافي والمراكز الصحية الحكومية حتى في الحالات الطارئة، احتجاجاً على "تعنت الحكومة ورفضها تنفيذ الاتفاقات السابقة معها".

وطالبت الهيئة المستقلة نقابة الأطباء والحكومة بضرورة قيام نقابة الأطباء بإعادة النظر في الإجراءات الاحتجاجية التي تؤثر على حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية الطارئة والخدمات التي لا يمكن تأجيلها، ومراعاة ظروف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع التي تعتمد على الرعاية الطبية الأولية المقدمة من الحكومة، مع ضرورة التزام الحكومة بما تعهدت به للنقابة.

كما طالبت الهيئة بفتح حوار سريع بين الحكومة ونقابة الأطباء، لإيجاد حل للازمة بما يحافظ على حق المواطن وكرامته، وفي ذات الوقت يكفل لهذه الفئة من العاملين الصحيين التقدير اللازم خاصة في هذه الآونة التي تتطلب منهم العمل في أحلك الظروف وأكثرها مخاطرة.

وأعربت الهيئة عن استعدادها التام لرعاية وتسهيل حوار بناء بين نقابة الأطباء والحكومة من أجل الخروج بصيغة متوازنة لحل الخلاف المتسبب في هذا الإضراب، حفاظاً على حق المواطن في الصحة وحق العاملين الصحيين في الاحتجاج والإضراب.

أخبار ذات صلة

غنيم: نحن الان الأقرب بعودة وادي غزة لمحمية طبيعية نظيفة خالية

غنيم: نحن الان الأقرب بعودة وادي غزة لمحمية طبيعية نظيفة خالية

الديمقراطية تدعو لتعزيز صمود المقدسيين وانتزاع حقهم بممارسة الانتخابات بقوة الاشتباك

الديمقراطية تدعو لتعزيز صمود المقدسيين وانتزاع حقهم بممارسة الانتخابات بقوة الاشتباك

حملة القائد البرغوثي تدين خضوع إدارة (فيسبوك) للاحتلال وإغلاق صفحته الرسمية

حملة القائد البرغوثي تدين خضوع إدارة (فيسبوك) للاحتلال وإغلاق صفحته الرسمية

محافظ سلطة النقد يستعرض تطورات القطاع المصرفي مع السفير المصري بفلسطين

محافظ سلطة النقد يستعرض تطورات القطاع المصرفي مع السفير المصري بفلسطين

الاحتلال يعتدي على الشبان في باب العامود ويدمر بسطات الباعة المتجولين

الاحتلال يعتدي على الشبان في باب العامود ويدمر بسطات الباعة المتجولين

العوض: الساعات المقبلة حاسمة حول مصير الانتخابات ولا يمكن عقدها بدون القدس

العوض: الساعات المقبلة حاسمة حول مصير الانتخابات ولا يمكن عقدها بدون القدس

الديمقراطية: حل الدولتين بالصيغة الأميركية دعوة للتعايش ما بين الاحتلال والحكم الذاتي الفلسطيني

الديمقراطية: حل الدولتين بالصيغة الأميركية دعوة للتعايش ما بين الاحتلال والحكم الذاتي الفلسطيني

مستوطنون يعتدون على مواطن من ذوي الإعاقة في القدس

مستوطنون يعتدون على مواطن من ذوي الإعاقة في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غنيم: نحن الان الأقرب بعودة وادي غزة لمحمية طبيعية نظيفة خالية

غنيم: نحن الان الأقرب بعودة وادي غزة لمحمية طبيعية نظيفة خالية

الديمقراطية تدعو لتعزيز صمود المقدسيين وانتزاع حقهم بممارسة الانتخابات بقوة الاشتباك

الديمقراطية تدعو لتعزيز صمود المقدسيين وانتزاع حقهم بممارسة الانتخابات بقوة الاشتباك

حملة القائد البرغوثي تدين خضوع إدارة (فيسبوك) للاحتلال وإغلاق صفحته الرسمية

حملة القائد البرغوثي تدين خضوع إدارة (فيسبوك) للاحتلال وإغلاق صفحته الرسمية

محافظ سلطة النقد يستعرض تطورات القطاع المصرفي مع السفير المصري بفلسطين

محافظ سلطة النقد يستعرض تطورات القطاع المصرفي مع السفير المصري بفلسطين

الديمقراطية: حل الدولتين بالصيغة الأميركية دعوة للتعايش ما بين الاحتلال والحكم الذاتي الفلسطيني

الديمقراطية: حل الدولتين بالصيغة الأميركية دعوة للتعايش ما بين الاحتلال والحكم الذاتي الفلسطيني

مستوطنون يعتدون على مواطن من ذوي الإعاقة في القدس

مستوطنون يعتدون على مواطن من ذوي الإعاقة في القدس

اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات تصدر بياناً حول إضراب نقابة الأطباء

اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات تصدر بياناً حول إضراب نقابة الأطباء

حماس: لسنا جزءاً من تأجيل أو إلغاء الانتخابات ويجب الاجتماع وطنياً لبحث فرضها بالقدس

حماس: لسنا جزءاً من تأجيل أو إلغاء الانتخابات ويجب الاجتماع وطنياً لبحث فرضها بالقدس

منوعات

شاهد: إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسل &#34;بنت السلطان&#34;

شاهد: إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسل "بنت السلطان"

بعد قضية الخلع.. شاهد كيف تشمت خطيب بلقيس السابق بها

بعد قضية الخلع.. شاهد كيف تشمت خطيب بلقيس السابق بها

على خطى بلقيس.. فنانة لبنانية تصدم جمهورها بإنفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ

على خطى بلقيس.. فنانة لبنانية تصدم جمهورها بإنفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ

شاهد: حلا الترك تصدم جمهورها بأول ظهور لها بعد أزمتها مع والدتها

شاهد: حلا الترك تصدم جمهورها بأول ظهور لها بعد أزمتها مع والدتها

نيللي كريم تغضب جمهورها بعد حديثها عن جمهور السوشيال ميديا

نيللي كريم تغضب جمهورها بعد حديثها عن جمهور السوشيال ميديا

شاهد كيف يتعامل أحمد العوضي مع زوجته في التصوير

شاهد كيف يتعامل أحمد العوضي مع زوجته في التصوير

شاهد: الجمهور يتهم شيماء سيف بالترويج للتحرش بالأطفال بسبب هذا المشهد

شاهد: الجمهور يتهم شيماء سيف بالترويج للتحرش بالأطفال بسبب هذا المشهد

محمد رمضان يضيف أزمة جديدة لأزماته.. ما القصة ؟

محمد رمضان يضيف أزمة جديدة لأزماته.. ما القصة ؟

شاهد: مريم حسين تثير الدهشة بآخر إطلالة لها

شاهد: مريم حسين تثير الدهشة بآخر إطلالة لها

شاهد: أمين يفاجئ الدكتورة خلود بهدية غير متوقعة.. و هذا رد فعلها

شاهد: أمين يفاجئ الدكتورة خلود بهدية غير متوقعة.. و هذا رد فعلها

عربي

السودان يطالب بسحب القوات الإثيوبية من منطقة أبيي المتنازع عليها

السودان يطالب بسحب القوات الإثيوبية من منطقة أبيي المتنازع عليها

الصحة المصرية: 1.8 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح (كورونا)

الصحة المصرية: 1.8 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح (كورونا)

قرقاش: استقرار السعودية يصب في صالح الإمارات والعرب والمنطقة

قرقاش: استقرار السعودية يصب في صالح الإمارات والعرب والمنطقة

الحكومة المصرية تفرض قيوداً على المواطنين لمكافحة انتشار وباء (كورونا)

الحكومة المصرية تفرض قيوداً على المواطنين لمكافحة انتشار وباء (كورونا)