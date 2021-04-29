غنيم: نحن الان الأقرب بعودة وادي غزة لمحمية طبيعية نظيفة خالية





وقال م. غنيم أن بداية تشغيل هذا المشروع اليوم ، من ارض قطاع يدل على تنفيذ مزيدا من الانجازات الكبيرة والمتلاحقة لتطوير وتحسين المياه والصرف الصحي على الرغم من كافة التحديات والصعوبات التي نعيشها. فاليوم ومع انجاز المرحلة الاولى من هذا المشروع نعلن عن بدء المرحلة الاخيرة من تنظيف وادي غزة وعودته الى محمية طبيعية نظيفة خالية من الملوثات، وكذلك توقف التلوث المستمر لبحر غزة، هذا البحر الذي طالما حلم به اهلنا هنا باعتباره المتنفس الوحيد لهم، ونستطيع اليوم ان نرى أن البحر بات يعود تدريجيا الى طبيعته





واضاف م. غنيم انه ومع نهاية 2020 وبعد انجاز أكثر من تسعين بالمئة من خطة سلطة المياه لتلافي الكارثة التي كانت محدقة في قطاع غزة نستطيع القول ان الكارثة باتت خلفنا ونحن الان نعمل على انحاز المشروع الاستراتيجي محطة التحلية المركزية لاجل انهاء مشكلة المياة بشكل نهائي خلال السنوات القادمة





ومن جانبه أكد السيد جلاكس أن هذا المشروع خطوة مهمة في تنمية واعادة بناء البنية التحية في غزة ولا سيما قطاع المياه، وكنا في العام 2016 قمنا بوضع حجر الاساس لهذا الحد من التلوث. مضيفا نحن اطلعنا وشاهدنا المشاكل التي تعاني منها التجمعات المختلفة ولا سيما التلوث الناجم في وادي غزة والذي كان يتطلب تعاونا مشتركا وتدخلا سريعا للعمل على تحسين الوضع فيه.





واشار جلاكس الى ان هذا المشروع واحدا من أهم المشاريع التي تمت بالشراكة مع سلطة المياه لتحسين قطاع الصرف الصحي



كما اوضح د. ماجد ابو رمضان ان مشروع محطة المعالجة يعتبر مشروعا فريد من نوعه في فلسطين ويعد مشروع نموذجي لاننا دخلنا في شراكة حقيقة مع الجانب الالماني مضيفا أن المشروع تم فيه استخدام تقنية عالية جدا حيث سيعالج مياه الصرف الصحي بكفاءة عالية وسيتم استعادة التكلفة من خلال الطاقة الشمسية التي تعتبر احد مكونات المشروع



ومن الجدير ذكره ان سلطة المياه ستعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والمرتبطة بمضاعفة طاقة المحطة الاستيعابية.



وتفقد مشروع تطوير شبكات المياة الاضافية ضمن برنامج التحلية المركزية والاعمال المصاحبة لها



وقام الوزير غنيم بجولة تفقدية للشروع والذي يتكون من ٤ خزانات وخطوط مياه وتطوير شبكات حيث تفقد خزان البريج الذي تبلغ سعته ٣٠٠٠ كوب ووصل العمل فيه الى مراحله الختامية ليخدم٣٠ الف نسمة من اهالي المنطقة.





كما تفقد موقع خزان الزوايدة والذي تبلغ سعته ٢٢٠٠ كوب، وشارف العمل فيه على الانتهاء ليخدم 26 الف مواطن بشكل مباشر، حيث أكد م. غنيم ان انجاز الخزانات المائية يعد من المشاريع الهامة لكونها تعد مركز توزيع وتحسين الخدمة للمواطن.



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم مع ممثل الحكومة الالمانية كرستيان جلاكس ورئيس مجلس ادارة مصلحة مياه بلديات مشروع محطة المعالجة المركزية لمحافظتي غزة والوسطى بدء تشغيل محطة المعالجة بعد استكمال مرحلتها الاولى ضمن مشروع غزة المركزي للصرف الصحي والتي ستخدم 600 الف مواطن في المحافظتين وستساهم في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وكذلك الحد من الازمة البيئية والمكره الصحية في وادي غزة.