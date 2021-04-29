شؤون فلسطينية

حملة القائد البرغوثي تدين خضوع إدارة (فيسبوك) للاحتلال وإغلاق صفحته الرسمية

حملة القائد البرغوثي تدين خضوع إدارة (فيسبوك) للاحتلال وإغلاق صفحته الرسمية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة الأسرى، إدارة شركة (فيسبوك) إلى إعادة النظر في إغلاق الصفحة الرسمية للقائد المناضل مروان البرغوثي، والتي تمّ إغلاقها بناءً على طلب من دولة الاحتلال. 

وقالت الحملة إنها أبلغت من ممثلي الشركة في الشرق الأوسط بأن إغلاق الصفحة جاء بعد تلقي الإدارة شكوى من إسرائيل ضد الصفحة.

الحملة اعتبرت أن قبول الشكوى والتصرف على أساسها هو موقف يتساوق مع الرواية الاستعمارية الإسرائيلية التي تبرر الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري خلافاً للشرعية والقانون الدولي.

وقالت: "إن إغلاق الصفحة سيكون بمثابة إنقلاب على حرية الرأي والحق في مقاومة الاستعمار بكل السبل والوسائل التي يكفلها القانون الدولي، فالقائد المناضل مروان البرغوثي هو رمز عالمي للحرية ومقاتل من أجلها".

وأضافت الحملة: "إغلاق الصفحه يشكل خطوة نحو تشريع الحصار على جميع الأسرى وعلى نضال الشعب الفلسطيني ككل ومحاولة حجب صوته عن الرأي العام العالمي، وتحوّل صفحات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة لقمع الحريات وأداة لخدمة قوى الاستعمار والفصل العنصري والاضطهاد والدكتاتوريات".


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