شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يستعرض تطورات القطاع المصرفي مع السفير المصري بفلسطين

محافظ سلطة النقد يستعرض تطورات القطاع المصرفي مع السفير المصري بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، اليوم في مقر سلطة النقد، بسعادة السفير المصري لدى دولة فلسطين السيد طارق طايل.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة في الحفاظ على استقراره، ووضع الاقتصاد الفلسطيني ومتانته في ظل جائحة كورونا.

وأكد المحافظ على عمق العلاقة الأخوية التاريخية بين فلسطين ومصر التي تقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

من جانبه عبَّر السفير طارق طايل عن تقديره لجهود سلطة النقد في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي الفلسطيني وتنميته، مؤكداً على استعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، سيما  تبادل الخبرات والتجارب المصرفية.

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