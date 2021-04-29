الاحتلال يعتدي على الشبان في باب العامود ويدمر بسطات الباعة المتجولين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على الشبان المتواجدين في باب العامود لليوم الـ15 على التوالي، بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوبهم.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دمرت محتويات بسطات الباعة المتجولين المتواجدين في باب العامود بشكل استفزازي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وتأتي عملية القمع هذه استمرارا لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين منذ 15 يوما بحق المقدسيين.