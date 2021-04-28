الحكومة المصرية تفرض قيوداً على المواطنين لمكافحة انتشار وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أقرت الحكومة المصرية في اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا).



وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس (كورونا)، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدا متسارعا في تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس، حسبما نقلت بوابة "الأهرام" المصرية.



ووجه مدبولى جميع الوزارات والجهات المعنية، باتخاذ اللازم لمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة الوباء وغلقها فورا.



وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى جهود مختلف مؤسسات وجهات الدولة بالتعاون مع المؤسسات المعنية على المستوى العالمي، لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس (كورونا)، وذلك بهدف توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة.



وسجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و61 وفاة، أمس الثلاثاء، ارتفاعا من 991 إصابة و58 وفاة الاثنين. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر بالفيروس حاجز الألف منذ الثامن من كانون الثاني/ يناير عندما رصدت 1001 إصابة.



وحذر مستشار الرئيس المصري، محمد عوض تاج الدين، المواطنين من عدم الالتزام بالقيود المتخذة لمنع تفشي فيروس (كورونا)، مؤكدا أنه "إذا لم يلتزم الشعب بالإجراءات ستضطر الدولة للإغلاق".