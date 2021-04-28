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الصحة العراقية: لا دليل علمي على انتشار (كورونا) الهندي في البلاد

الصحة العراقية: لا دليل علمي على انتشار (كورونا) الهندي في البلاد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء، عدم وجود دليل علمي على دخول متحور (كورونا) الهندي إلى البلاد.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح صحفي، إن "الإصابات التي تسجل في الهند للوباء ليست كلها من السلالة الجديدة، في المقابل، ليس شرطا أن يحمل العراقيون القادمون من هناك السلالة الجديدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "لا دليل علميا حتى الآن على دخول السلالة الهندية إلى العراق، كما لم تسجل أية دولة مجاورة حالة إصابة بالسلالة الهندية".

ومنذ أيام يظهر عراقيون عالقون في الهند بمقاطع فيديو مصورة يناشدون فيها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تخصيص طائرات تعيدهم إلى بغداد، لكن يبدو وحسب ما يقولون إن "لا أحد استجاب لهم".

وانتشرت معلومات في العراق عن تسجيل أول إصابة في العراق بفيروس (كورونا) الهندي.

وسجلت الهند أمس الثلاثاء أكثر من 360 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، جراء موجة مروعة من الإصابات والوفيات.

وأعلنت الخطوط الجوية العراقية أمس الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى الهند لتفادي نقل الفيروس.

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