مستوطنون يعتدون على مواطن من ذوي الإعاقة في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن من ذوي الإعاقة بجروح وكدمات في وجهه وأنحاء جسده، نتيجة اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة وادي حلوه ببلدة سلوان في القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن المواطن فادي محيسن تعرض لضرب مبرح على يد مستوطنين في المنطقة المذكورة، حيث أظهر مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة الاعتداء الوحشي على محيسن، وإصابته بكدمات وجروح، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.