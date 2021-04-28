الاتحاد الأوروبي: ندعم إجراء الانتخابات بكافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية



وأضاف بورغسدورف في بيان صدر عنه، عقب لقائه الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، "أجريت مناقشات بناءة وصريحة مع الرئيس عباس حول آفاق الانتخابات الفلسطينية المقبلة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد مواصلة الاتحاد الأوروبي دعوته إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقية أوسلو، وتسهيل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.



وشدد على أنه لا غنى عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء فلسطين، كما أن العملية الانتخابية هي أيضًا الطريق نحو المصالحة الفلسطينية وستؤثر بشكل كبير على آفاق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبناء الدولة في سياق حل الدولتين القابل للحياة.



رام الله - دنيا الوطنقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف إن الاتحاد الأوروبي يدعم دعما كاملا المضي قدما في الانتخابات، ويواصل بقوة اتصالاته مع كل الأطراف السياسية ذات العلاقة بشأن هذه القضية المهمة.