حال تأجيل الانتخابات.. جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود غزة وبالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن رفع حالة التأهب بين صفوف قواته في المنطقة الجنوبية، ومناطق الضفة الغربية، وذلك قبل كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداً، في اجتماع القيادة الفلسطينية، والذي من المتوقع أن يعلن فيه تأجيل الانتخابات الفلسطينية، بسحب القناة 12 الإسرائيلية.



وقالت القناة ذاتها: "في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الاسرائيلي، يستعدون لاحتمالات اندلاع تصعيد في حال إلغاء الانتخابات".



وكان الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، قد أعلن خلال جلسة الحكومة التي عقدت أول امس الاثنين، أن القيادة الفلسطينية ستجتمع يوم الخميس، لبحث عدة ملفات أهمها الانتخابات الفلسطينية.



بدورها، أكدت حركة حماس في بيان أصدرته، مساء اليوم الأربعاء، رفضها لتأجيل أو إلغاء الانتخابات الفلسطينية العامة، مشيرة إلى أنه لن تكون جزءاً ولن تعطي الغطاء لذلك.