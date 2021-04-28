الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية ليوم الأربعاء.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 723 إصابة، وذلك بعد فحص 2555 عينة، وذلك بنسبة إصابة 28 %.