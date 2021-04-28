الخارجية: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) بين الجالية الفلسطينية بتركيا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس (كورونا)، بين الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 402 حالة وفاة، و13,326 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم.



وأوضحت السفارة الفلسطينية لدى الجمهورية التركية، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطنة انعام محمد كحيل، والمواطن نظير محمد عبد الرحمن دنداح، والمواطن أيمن أبو زعنونه، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 19، فيما سجلت 11 إصابة سابقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.