شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على الصحفية رواء مرشد

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على الصحفية رواء مرشد
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، فتح تحقيق، بحادثة الاعتداء على الصحفية (رواء مرشد) في المنطقة الحدودية شرق جحر الدين وسط قطاع غزة.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء: "تلقت وزارة الداخلية رسالة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حول شكوى مقدمة من المواطنة (رواء مرشد)، تفيد بتعرضها لاعتداء أثناء تواجدها في أرض زراعية بالمنطقة الحدودية شرق جحر الديك، وسط قطاع غزة، برفقة شاب وفتاة آخريْن".

وأضاف: "بناء عليه، قررت وزارة الداخلية، فتح تحقيق في الشكوى المقدمة من المواطنة".

وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه ينظر بخطورة إلى قيام أفراد، يعتقد بأنهم يتبعون لقوة الضبط الميداني، في غزة بالاعتداء بالضرب على الصحفية رواء أحمد مرشد، (26 عاماً)، أثناء وجودها في جلسة تصوير خارجية برفقة مصورة وزميلها وطفلة في أرض زراعية خاصة، في منطقة جحر الديك، واحتجازهم في المكان لأكثر من ساعة. 

وأشار المركز إلى أنه وفقاً للمعلومات التي حصل عليها  من الصحافية مرشد، فقد توجهت مرشد رفقة زميلتها المصورة، وزميل آخر وطفلة عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الأحد الموافق 25/4/2021، إلى أرض زراعية تقع بالقرب من أبراج منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، للقيام بجلسة تصوير خارجية بعد أخذ الإذن من مالك الأرض".

وأضافت: "بعد مرور حوالي ساعة من التصوير، حضر شخصان يستقلان دراجة نارية ويرتدون زياً عسكرياً ومسلحان، وعرفا عن نفسيهما بأنهما من الضبط الميداني، وطلبا منهم بطاقاتهم التعريفية. من ثم أبدى أحدهما اعتراضه على وجود شاب برفقة مرشد وزميلتها ووصفوه بأنه "غير محرم"، وأنها غير محجبة، ووجه أحدهما ألفاظ نابية بحق مرشد.

ووفق ما ذكر المركز، فإنه عندما اعترضت مرشد، كسر أحدهما غصن من إحدى أشجار الحمضيات التي كانت مزروعة في الأرض، واعتدى عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من جسمها. 

وقال: "الميزان: إن وزارة الداخلية أبلغت المركز، بأنها لحظة وصول الشكوى إليها عملت على الفور على إطلاق سراح مرشد من مكان الحادث، وأنها وجهتها لتقديم شكوى للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني. 

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، بأن الحادث يعد انتهاكاً خطيراً للحق في الكرامة وفي السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936، فإنه يُشكل تجاوزاً خطيراً لعمل الجهات النظامية المكلفة بإنفاذ القانون. 

مركز الميزان وبناءً على الشكوى التي تقدم بها للنيابة العامة موكلاً عن الضحية، يدعو النائب العام إلى فتح تحقيق جدي وعاجل في الحادث، واتخاذ المقتضى القانوني، احتراماً لمبدأ سيادة القانون وحماية الحريات الشخصية وصون الحريات العامة، ومنعاً لحدوث أي أحداث مشابهة في المستقل، تحقيقاً لمقاصد القانون وحفاظاً على السلم الأهلي.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الخارجية: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) بين الجالية الفلسطينية بتركيا

الخارجية: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) بين الجالية الفلسطينية بتركيا

اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات تصدر بياناً حول إضراب نقابة الأطباء

اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات تصدر بياناً حول إضراب نقابة الأطباء

حماس: لسنا جزءاً من تأجيل أو إلغاء الانتخابات ويجب الاجتماع وطنياً لبحث فرضها بالقدس

حماس: لسنا جزءاً من تأجيل أو إلغاء الانتخابات ويجب الاجتماع وطنياً لبحث فرضها بالقدس

مستوطنون بقيادة يهودا غليك يقتحمون رباط الكرد بالقدس

مستوطنون بقيادة يهودا غليك يقتحمون رباط الكرد بالقدس

المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

انطلاق عمل اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

انطلاق عمل اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

23 قائمة انتخابية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية

23 قائمة انتخابية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون بقيادة يهودا غليك يقتحمون رباط الكرد بالقدس

مستوطنون بقيادة يهودا غليك يقتحمون رباط الكرد بالقدس

المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

انطلاق عمل اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

انطلاق عمل اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

23 قائمة انتخابية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية

23 قائمة انتخابية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية

مواطنون يتصدون لمستوطنين ويمنعونهم من تجريف أراض في نعلين غرب رام الله

مواطنون يتصدون لمستوطنين ويمنعونهم من تجريف أراض في نعلين غرب رام الله

الرئيس عباس: نؤكد على أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاجراء الانتخابات

الرئيس عباس: نؤكد على أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاجراء الانتخابات

أحمد بحر يحذر من تداعيات خطيرة حال تأجيل الانتخابات

أحمد بحر يحذر من تداعيات خطيرة حال تأجيل الانتخابات

أبو سيف يقلد عددًا من المبدعين وسام الثقافة والعلوم والفنون

أبو سيف يقلد عددًا من المبدعين وسام الثقافة والعلوم والفنون

منوعات

شاهد: إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسل &#34;بنت السلطان&#34;

شاهد: إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسل "بنت السلطان"

بعد قضية الخلع.. شاهد كيف تشمت خطيب بلقيس السابق بها

بعد قضية الخلع.. شاهد كيف تشمت خطيب بلقيس السابق بها

على خطى بلقيس.. فنانة لبنانية تصدم جمهورها بإنفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ

على خطى بلقيس.. فنانة لبنانية تصدم جمهورها بإنفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ

شاهد: حلا الترك تصدم جمهورها بأول ظهور لها بعد أزمتها مع والدتها

شاهد: حلا الترك تصدم جمهورها بأول ظهور لها بعد أزمتها مع والدتها

نيللي كريم تغضب جمهورها بعد حديثها عن جمهور السوشيال ميديا

نيللي كريم تغضب جمهورها بعد حديثها عن جمهور السوشيال ميديا

شاهد كيف يتعامل أحمد العوضي مع زوجته في التصوير

شاهد كيف يتعامل أحمد العوضي مع زوجته في التصوير

شاهد: الجمهور يتهم شيماء سيف بالترويج للتحرش بالأطفال بسبب هذا المشهد

شاهد: الجمهور يتهم شيماء سيف بالترويج للتحرش بالأطفال بسبب هذا المشهد

محمد رمضان يضيف أزمة جديدة لأزماته.. ما القصة ؟

محمد رمضان يضيف أزمة جديدة لأزماته.. ما القصة ؟

شاهد: مريم حسين تثير الدهشة بآخر إطلالة لها

شاهد: مريم حسين تثير الدهشة بآخر إطلالة لها

شاهد: أمين يفاجئ الدكتورة خلود بهدية غير متوقعة.. و هذا رد فعلها

شاهد: أمين يفاجئ الدكتورة خلود بهدية غير متوقعة.. و هذا رد فعلها

عربي

47 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

47 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران