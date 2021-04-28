الحكومة الإسرائيلية توافق على تعيين غانتس وزيرا للعدل

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رام الله - دنيا الوطن

وافقت الحكومة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تعيين رئيس حزب (أزرق أبيض)، بني غانتس، وزيرا للعدل.



وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، أن موافقة الحكومة جاءت بعد أن قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق التعيين بديلا لأوفير أكونيس الذي رفضت المحكمة العليا تعيينه.