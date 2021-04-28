شؤون فلسطينية

مستوطنون بقيادة يهودا غليك يقتحمون رباط الكرد بالقدس

مستوطنون بقيادة يهودا غليك يقتحمون رباط الكرد بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون بقيادة يهودا غليك، مساء اليوم الأربعاء، رباط الكرد الواقع إلى اليسار من باب الحديد للداخل إلى المسجد الأقصى.

واستمع المستوطنون لشرح تهويدي من المتطرف غليك حول سب تهويد القدس القديمة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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