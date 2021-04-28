المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

رياض المالكي

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع وزير خارجية غَيانا هيو تود، اليوم الاربعاء، عبر "الفيديو كونفرنس" التحضيرات التي تجري في فلسطين لإجراء الانتخابات، ومحاولات اسرائيل تعطيلها خصوصا في القدس الشرقية المحتلة.



وتطرق المالكي إلى الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، مؤكداً موقف القيادة الفلسطينية الرافض لإجراء الانتخابات دون القدس.



وتطرق المالكي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، داعياً إلى التضامن لتوفير اللقاحات لجميع الدول.



وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشاد المالكي بالعلاقة بين البلدين، داعيا إلى تعزيزها وتطويرها. كما تطرق لإرسال خبراء فلسطينيين في مجالي الزراعة والصحة من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، وتنظيم زيارات لرجال أعمال من البلدين لبحث أفق التعاون.



من جانبه،أكد تود موقف بلاده الداعم لفلسطين والملتزم بمبدأ حل الدولتين، مشيداً بالعلاقات الثنائية وداعيا لتعزيزها وتطويرها.