شؤون فلسطينية

انطلاق عمل اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

انطلاق عمل اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، عن انطلاق اعمال الدورة الثانية للجنة الفلسطينية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، على المستوى الفني.

ويبحث المسؤوليين الفلسطينيين والصينيين، خلال اعمال الدورة، التي تعقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها الصينية، بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية فريز مهداوي على المستوى الفني، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" امكانية تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني
في مجالات التجارة والاستثمار والمدن الصناعة والصحة والطاقة وغيرها من القضايا الفنية المشتركة.

ومن المقرر ان يترأس وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي يوم غد الخميس اعمال اللجنة على المستوى الوزاري لإعلان نتائج المباحثات وأوجه العلاقة الفلسطينية الصينية المستقبلية.

يذكر ان الاجتماع الأول للجنة الفلسطينية الصينية المشتركة الاقتصادية انعقد في العاصمة الصينية بكين، يوم 26 تموز 2018 تنفيذاً لتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس لجمهورية الصين الشعبية بشان تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالتوازي مع الدعم السياسي من الجانب الصيني للقضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

23 قائمة انتخابية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية

23 قائمة انتخابية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية

الصحة بغزة تُحذّر من خطورة الوضع الوبائي في ظل الطفرات الجديدة من (كورونا)

الصحة بغزة تُحذّر من خطورة الوضع الوبائي في ظل الطفرات الجديدة من (كورونا)

داخلية غزة: تقييم جديد للحالة الوبائية في القطاع الثلاثاء المقبل

داخلية غزة: تقييم جديد للحالة الوبائية في القطاع الثلاثاء المقبل

العالول: دول أوروبية وإقليمية تعهدت بمنع عرقلة الاحتلال للانتخابات بالقدس

العالول: دول أوروبية وإقليمية تعهدت بمنع عرقلة الاحتلال للانتخابات بالقدس

مواطنون يتصدون لمستوطنين ويمنعونهم من تجريف أراض في نعلين غرب رام الله

مواطنون يتصدون لمستوطنين ويمنعونهم من تجريف أراض في نعلين غرب رام الله

الرئيس عباس: نؤكد على أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاجراء الانتخابات

الرئيس عباس: نؤكد على أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاجراء الانتخابات

أحمد بحر يحذر من تداعيات خطيرة حال تأجيل الانتخابات

أحمد بحر يحذر من تداعيات خطيرة حال تأجيل الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

انطلاق عمل اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

انطلاق عمل اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

23 قائمة انتخابية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية

23 قائمة انتخابية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية

مواطنون يتصدون لمستوطنين ويمنعونهم من تجريف أراض في نعلين غرب رام الله

مواطنون يتصدون لمستوطنين ويمنعونهم من تجريف أراض في نعلين غرب رام الله

أحمد بحر يحذر من تداعيات خطيرة حال تأجيل الانتخابات

أحمد بحر يحذر من تداعيات خطيرة حال تأجيل الانتخابات

أبو سيف يقلد عددًا من المبدعين وسام الثقافة والعلوم والفنون

أبو سيف يقلد عددًا من المبدعين وسام الثقافة والعلوم والفنون

الصالحي: &#34;هبة المقدسيين&#34; تفتح الباب لإعادة القدس إلى مركزيتها في القضية وأجندة العالم

الصالحي: "هبة المقدسيين" تفتح الباب لإعادة القدس إلى مركزيتها في القضية وأجندة العالم

الهباش يطلع أمين عام التعاون الإسلامي على تطورات الأوضاع في مدينة القدس

الهباش يطلع أمين عام التعاون الإسلامي على تطورات الأوضاع في مدينة القدس

منوعات

شاهد: إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسل &#34;بنت السلطان&#34;

شاهد: إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسل "بنت السلطان"

بعد قضية الخلع.. شاهد كيف تشمت خطيب بلقيس السابق بها

بعد قضية الخلع.. شاهد كيف تشمت خطيب بلقيس السابق بها

على خطى بلقيس.. فنانة لبنانية تصدم جمهورها بإنفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ

على خطى بلقيس.. فنانة لبنانية تصدم جمهورها بإنفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ

شاهد: حلا الترك تصدم جمهورها بأول ظهور لها بعد أزمتها مع والدتها

شاهد: حلا الترك تصدم جمهورها بأول ظهور لها بعد أزمتها مع والدتها

نيللي كريم تغضب جمهورها بعد حديثها عن جمهور السوشيال ميديا

نيللي كريم تغضب جمهورها بعد حديثها عن جمهور السوشيال ميديا

شاهد كيف يتعامل أحمد العوضي مع زوجته في التصوير

شاهد كيف يتعامل أحمد العوضي مع زوجته في التصوير

شاهد: الجمهور يتهم شيماء سيف بالترويج للتحرش بالأطفال بسبب هذا المشهد

شاهد: الجمهور يتهم شيماء سيف بالترويج للتحرش بالأطفال بسبب هذا المشهد

محمد رمضان يضيف أزمة جديدة لأزماته.. ما القصة ؟

محمد رمضان يضيف أزمة جديدة لأزماته.. ما القصة ؟

شاهد: مريم حسين تثير الدهشة بآخر إطلالة لها

شاهد: مريم حسين تثير الدهشة بآخر إطلالة لها

شاهد: أمين يفاجئ الدكتورة خلود بهدية غير متوقعة.. و هذا رد فعلها

شاهد: أمين يفاجئ الدكتورة خلود بهدية غير متوقعة.. و هذا رد فعلها

عربي

47 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

47 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران