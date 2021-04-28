شؤون فلسطينية

23 قائمة انتخابية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية

23 قائمة انتخابية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية
رام الله - دنيا الوطن
 شارك ممثلو 23 قائمة انتخابية مساء اليوم الأربعاء في مظاهرة على دوار المنارة في مدينة رام الله رفضاً لتأجيل الانتخابات وللمطالبة بعقدها وعدم الانصياع لرغبة الاحتلال بمنعها في مدينة القدس. 

 وشدد المشاركون في الوقفة على أن القدس يجب أن تبقى حاضرة وعلى الفصائل الفلسطينية فرض الانتخابات في المدينة المقدسة وترك المقدسيين ليقرروا مصير مشاركتهم في يوم الانتخابات.

 وخلال مشاركته في الفعالية جدد محمد صبحة الناطق باسم قائمة القدس موعدنا رفض قائمته لقرار تأجيل الانتخابات قائلا:" نحن الآن في صدمة نتيجة تسريبات تأجيل الانتخابات وتحقيق استحقاق تأخر لأكثر من 10 سنوات".

 وتابع:" سعدنا بأن سارت مركبة إنهاء الانقسام وإعادة إصلاح البيت الفلسطيني الداخلي، واليوم يصر البعض على تعكير الصفو وإثارة المخاوف بخصوص مسيرة وعجلة الانتخابات".

وأشار صبحة الى أن قرار التأجيل للانتخابات يعني إلغائها وفيه انحياز لمصالح شخصية وليس للشعب الفلسطيني.

 فراس بيروش الحقوقي وأحد عناصر مجموعة الحراكات الشبابية عبر عن رفضه هو الأخر لقرار التأجيل للانتخابات وقال:" الانتخابات استحقاق دستوري لأي يملك أي كان حق تأجيلها".

 وتابع:" بحسب القانون فإنه وبعد إصدار مرسوم الانتخابات لا يحق تعديل أو إلغاء الانتخابات وبالتالي فإن من يسعى الى تأجيل الانتخابات فهو يخالف القانون الفلسطيني".

 وختم:" رسالتي إلى قيادة السلطة وفتح التي تستفرد بالقرارات علينا ان نتشارك كلتنا في هذا الاستحقاق لأنه ليس حكرا على أحد فمن حق الشعب أن يختار من يمثله". 

نزار بنات المرشح عن قائمة الحرية والكرامة أكد أن القدس تعني الكثير لكل فرد فلسطيني، وأن قرار التأجيل هو تفرد مرفوض تقوده فتح ورئيس السلطة على حد تعبيره.

وتابع:" رسالتنا أن الرئيس إذا أراد التأجيل فعليه أن يعلن عن خطوات مرادفة لذلك في مقدمتها حل السلطة والأجهزة الأمنية وإعلان الاشتباك مع الاحتلال.

 هاني المصري المرشح ضمن قائمة الحرية أكد أن الانتخابات حق كل أبناء الشعب الفلسطيني لاختيار ممثليه.

 وتابع:" وكنا على مشارف عقد الانتخابات قبل أن يصدر صوت التأجيل متجاهل إرادة الشعب الذي يريد التغيير كونه الطريق الوحيد لتجاوز الوضع السيئ على كافة المستويات".

وأردف:" في حال تم التأجيل فإن ذلك يعني بأن القضية الفلسطينية تتراجع والانقسام سيتعمق، وسيتحمل كل فصيل يوافق على هذا القرار المسؤولية ونحن يجب أن نواصل النضال السياسي والديمقراطي والقانوني لعودة الأمور لنصابها".

أخبار ذات صلة

المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

انطلاق عمل اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

انطلاق عمل اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

الصحة بغزة تُحذّر من خطورة الوضع الوبائي في ظل الطفرات الجديدة من (كورونا)

الصحة بغزة تُحذّر من خطورة الوضع الوبائي في ظل الطفرات الجديدة من (كورونا)

داخلية غزة: تقييم جديد للحالة الوبائية في القطاع الثلاثاء المقبل

داخلية غزة: تقييم جديد للحالة الوبائية في القطاع الثلاثاء المقبل

العالول: دول أوروبية وإقليمية تعهدت بمنع عرقلة الاحتلال للانتخابات بالقدس

العالول: دول أوروبية وإقليمية تعهدت بمنع عرقلة الاحتلال للانتخابات بالقدس

مواطنون يتصدون لمستوطنين ويمنعونهم من تجريف أراض في نعلين غرب رام الله

مواطنون يتصدون لمستوطنين ويمنعونهم من تجريف أراض في نعلين غرب رام الله

الرئيس عباس: نؤكد على أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاجراء الانتخابات

الرئيس عباس: نؤكد على أهمية مواصلة الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاجراء الانتخابات

أحمد بحر يحذر من تداعيات خطيرة حال تأجيل الانتخابات

أحمد بحر يحذر من تداعيات خطيرة حال تأجيل الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

المالكي يبحث مع نظيره الغواياني التحضيرات لإجراء الانتخابات والعلاقات الثنائية

انطلاق عمل اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

انطلاق عمل اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

23 قائمة انتخابية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية

23 قائمة انتخابية تعلن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية

مواطنون يتصدون لمستوطنين ويمنعونهم من تجريف أراض في نعلين غرب رام الله

مواطنون يتصدون لمستوطنين ويمنعونهم من تجريف أراض في نعلين غرب رام الله

أحمد بحر يحذر من تداعيات خطيرة حال تأجيل الانتخابات

أحمد بحر يحذر من تداعيات خطيرة حال تأجيل الانتخابات

أبو سيف يقلد عددًا من المبدعين وسام الثقافة والعلوم والفنون

أبو سيف يقلد عددًا من المبدعين وسام الثقافة والعلوم والفنون

الصالحي: &#34;هبة المقدسيين&#34; تفتح الباب لإعادة القدس إلى مركزيتها في القضية وأجندة العالم

الصالحي: "هبة المقدسيين" تفتح الباب لإعادة القدس إلى مركزيتها في القضية وأجندة العالم

الهباش يطلع أمين عام التعاون الإسلامي على تطورات الأوضاع في مدينة القدس

الهباش يطلع أمين عام التعاون الإسلامي على تطورات الأوضاع في مدينة القدس

منوعات

شاهد: إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسل &#34;بنت السلطان&#34;

شاهد: إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسل "بنت السلطان"

بعد قضية الخلع.. شاهد كيف تشمت خطيب بلقيس السابق بها

بعد قضية الخلع.. شاهد كيف تشمت خطيب بلقيس السابق بها

على خطى بلقيس.. فنانة لبنانية تصدم جمهورها بإنفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ

على خطى بلقيس.. فنانة لبنانية تصدم جمهورها بإنفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ

شاهد: حلا الترك تصدم جمهورها بأول ظهور لها بعد أزمتها مع والدتها

شاهد: حلا الترك تصدم جمهورها بأول ظهور لها بعد أزمتها مع والدتها

نيللي كريم تغضب جمهورها بعد حديثها عن جمهور السوشيال ميديا

نيللي كريم تغضب جمهورها بعد حديثها عن جمهور السوشيال ميديا

شاهد كيف يتعامل أحمد العوضي مع زوجته في التصوير

شاهد كيف يتعامل أحمد العوضي مع زوجته في التصوير

شاهد: الجمهور يتهم شيماء سيف بالترويج للتحرش بالأطفال بسبب هذا المشهد

شاهد: الجمهور يتهم شيماء سيف بالترويج للتحرش بالأطفال بسبب هذا المشهد

محمد رمضان يضيف أزمة جديدة لأزماته.. ما القصة ؟

محمد رمضان يضيف أزمة جديدة لأزماته.. ما القصة ؟

شاهد: مريم حسين تثير الدهشة بآخر إطلالة لها

شاهد: مريم حسين تثير الدهشة بآخر إطلالة لها

شاهد: أمين يفاجئ الدكتورة خلود بهدية غير متوقعة.. و هذا رد فعلها

شاهد: أمين يفاجئ الدكتورة خلود بهدية غير متوقعة.. و هذا رد فعلها

عربي

47 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

47 وفاة و1910 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

مصر: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لأول مرة منذ الثامن من يناير

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران

وزير الخارجية العراقي: ندفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين الخليج وإيران