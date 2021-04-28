الصحة بغزة تُحذّر من خطورة الوضع الوبائي في ظل الطفرات الجديدة من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

عبّرت وزارة الصحة في قطاع غزّة، عن تخوفها من استمرار الموجة الحالية من تفشي وباء فيروس كورونا لفترةٍ أطول، لافتةً إلى أنّ كافة المؤشرات تتحدث عن استمرار الحالة الوبائية في المرحلة المقبلة.



وخلال مؤتمر صحفي عقدته الصحة مع وزارة الداخلية، حول تطورات الحالة الوبائية في محافظات قطاع غزّة، قال مدير دائرة مكافحة العدوى والسلامة، رامي العبادلة: "إنّ المنحنى الوبائي يشهد ارتفاعاً منذ العاشر من الشهر الجاري نظراً لارتفاع الحالات الحرجة والخطيرة، وهذا يتضح في أعداد المترددين على أقسام الفرز التنفسي في المستشفيات".



وأضاف العبادلة: "الفترة المقبلة لن تشهد هبوطاً في المنحنى الوبائي"، مُردفاً: "نمر في حالة ثبات للمؤشر الوبائي بمستوى عالي، وحالات الوفاة يومياً تتراوح بين 10 إلى 15 حالة".



واستطرد: "المنحنى يسير في مستوى مرتفع حيث استقر في مستوى عالي بعد الارتفاع التصاعدي وقد يكون هذا مقدمة للهبوط في المنحنى أو تصاعد إضافي".



وأضاف: "انخفاض عدد الإصابات اليومية ليس مؤشراً على تسطيح المنحى الوبائي، لأنّ المواطنين في شهر رمضان لا يذهبون إلى مراكز الفرز كما غيره".



وبيّن أنّ أجمالي عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية 347 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 265 إصابة، مُتوقعاً أنّ يبقى مستوى المنحنى الوبائي مرتفع حتى بعد عيد الفطر المبارك.



وقال العبادلة: "إنّ وزارة الصحة لاتزال قادرة على استيعاب الحالات والتعامل معها وفق نتاج إجراءات تعزيز الجهوزية ، لكن تزايد الحالات يُشكل ضغطاً على المنظومة الصحية".



وأكمل حديثه: "وزارة الصحة أرسلت 200 عينة لمنظمة الصحة العالمية في القدس وننتظر النتائج التي تحتاج نحو عشرة أيام لإصدارها"، مُضيفاً: "جرى اكتشاف الطفرة البريطانية في قطاع غزّة وتمكنت من الانتشار الواسع واليوم نحصد آثارها، وهناك تخوف كبير من دخول الطفرة الهندية ولا يستطيع أحد الجزم بوجودها من عدمه".



وأردف: "كافة الاحتمالات واردة من حيث وجود طفرات جديدة من الفيروس في قطاع غزة"، مُتابعاً: "الطفرة الهندية قد تصل إلى قطاع غزة خاصةً مع وصولها لدولة الاحتلال عبر المعابر ولا نستبعد وجود طفرات أخرى داخل القطاع".



وأضاف: "الطفرة الهندية تُقلق كافة دول العالم لأنّها تستطيع التغلب على المناعة والأجسام المناعية من خلال الإصابات السابقة".



وذكر العبادلة: "كنا نراهن على أن 50% من سكان قطاع غزة أصيبوا بكورونا وهذا يساهم في تعزيز المناعة المجتمعية، ولكن ظهور الطفرات التي تتغلب على الأجسام المناعية يعني أننا سنعود للكرة من أول وجديد وبمستوى أخطر".



وأوضح أنّ الجميع مُعرض للإصابة مرة ثانية بعد الإصابة الأولى، وعلى الجميع أنّ يُقدّر الموقف ويلتزم بإجراءات السلامة وهناك ضغط على وزارة الصحة والمنظومة الصحية".



وبيّن أنّ انتشار الطفرة الهندية أضعاف البريطانية، لكن لغاية الآن لا يُمكن الجزم بأنّها موجودة في قطاع غزّة أو لا، مُستدركاً: "المؤشرات تدل على وجود عدة طفرات من كورونا في قطاع غزة".



وأكّد على أنّ الحالات الحرجة في قطاع غزّة بارتفاعٍ باستمرار، داعياً كبار السن إلى أخذ لقاح كورونا، والجميع إلى اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.



وختم العبادلة حديثه، بالقول: "إنّ إجمالي عدد اللقاحات التي وصلت إلى قطاع غزة 110400 جرعة، وهي تكفي لتطعيم 55200 شخص، حيث تم تطعيم 36496 مواطنا".