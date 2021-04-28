الاتحاد الأوروبي: الانتخابات الفلسطينية لم تؤجل بعد والساعات المقبلة حاسمة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، استمرار جهوده مع كل الأطراف؛ من أجل ضمان عقد الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.



وقال شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: إن "جهود اللحظات الأخيرة مستمرة مع كل الأطراف، بانتظار أن يكون هناك اختراق وأن يتم إجراء الانتخابات".



وأضاف عثمان: "نحن نتعامل مع الرواية الرسمية. حتى اللحظة لم يتم تأجيل الانتخابات بإعلان فلسطيني رسمي"، متابعًا: "هذه الساعات حاسمة وهناك جهود تبذل حاليا والأمور ستتضح الساعات المقبلة ونأمل أن يكون في النتيجة مردودًا إيجابيا".



وشدد عثمان على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للانتخابات، مطالبا "إسرائيل" وجميع الأطراف بتسهيل عقدها في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القدس الشرقية.