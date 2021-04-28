أحمد بحر يحذر من تداعيات خطيرة حال تأجيل الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

حذر أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في قطاع غزة، من المخاطر والتداعيات الخطيرة المترتبة على أي قرار بخصوص تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من شهر آيار/ مايو المقبل.



وأكد بحر في بيان صحفي اليوم أن تأجيل الانتخابات يعدّ لعباً بالنار، وعبثاً بالمصير الوطني، مؤكداً أن تأجيل الانتخابات يشكل قفزة إلى المجهول ومغامرة غير محسوبة العواقب.



ونوه بحر إلى أن المجلس التشريعي من أشد الداعمين لإجراء الانتخابات في موعدها، وفرض الإرادة الوطنية على الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس.



ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني للتكاثف الجاد والتصدي الحازم لأي محاولة لحرف البوصلة وتأجيل الانتخابات وحماية حق شعبنا في تكريس إرادته الحرة في اختيار ممثليه الحقيقيين عبر صندوق الاقتراع.