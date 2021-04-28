شؤون فلسطينية

الصالحي: "هبة المقدسيين" تفتح الباب لإعادة القدس إلى مركزيتها في القضية وأجندة العالم

الصالحي: "هبة المقدسيين" تفتح الباب لإعادة القدس إلى مركزيتها في القضية وأجندة العالم
بسام الصالحي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، التفاعل الشعبي الكفاحي مع هبة المقدسيين "مفتاحا لمعركة القدس، ويعيدها الى مكانتها المركزية في القضية الفلسطينية".

 ورأى الصالحي، في حديث مع اذاعة موطني، ضرورة وضع القدس على اجندة العالم، وقال: "لا يعقل استمرار هذا الوضع، يجب التقدم في هذا العمل الذي يمكن ان يلجم دولة الاحتلال".

 وأضاف: "ان استمرار المواجهة مع الاحتلال بشكل يومي امر يخص كل الاراضي الفلسطينية وليس القدس وحسب".

 كما أشاد بحالة التفاعل الكفاحي الواسع في الضفة، وغزة، والداخل، والشتات، مع هبة شباب القدس، أثناء مواجهاتهم مع قوات الاحتلال، والمستوطنين، وتصديهم لمنع تنفيذ وتكريس مخططات تغيير معالم القدس، وتهويدها. 

 ولفت الى أهمية مكان باب العامود حيث جرت المواجهات، قائلا: "إن باب العامود هو المدخل الأساسي للبلدة القديمة، وهو عنوان البلدة، وهنا تكمن المعركة الحقيقية التي انتصر فيها المقدسيون.

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