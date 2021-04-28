الهباش يطلع أمين عام التعاون الإسلامي على تطورات الأوضاع في مدينة القدس

رام الله - دنيا الوطنأطلع الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشارالرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي اليوم على تطورات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة والقضية الفلسطينية بشكل عام، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل .وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي الموقف في ظل منع سلطات الاحتلال إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، واستمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك والمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، حيث أكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي بكافة هيئاتها ومؤسساتها خلف الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية في كافة المجالات، مستنكراً الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين والاقتحامات المتكررة والمستفزة للمستوطنين لباحات الحرم القدسي الشريف .وأضاف أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أن مدينة القدس جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وهي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين التي اعترف بها العالم كله، مستنكراً منع دولة الاحتلال إجراء الانتخابات الفلسطينية فيها واصفاً ذلك بالخرق الفاضح للقانون الدولي والإهانة للمنظومة الدولية التي أقرتبأن مدينة القدس جزء من أراضي دولة دولة فلسطين المحتلة، ومشدداً على دعم موقف القيادة الفلسطينية المطالب بإجراء الانتخابات في كل أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس، وبأنه لا يمكن استثناء القدس من هذه الانتخابات .