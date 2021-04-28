شؤون فلسطينية

منظمات العمل الأهلي تحذر من تداعيات إلغاء الانتخابات وتطالب بإجرائها في موعدها المقرر

منظمات العمل الأهلي تحذر من تداعيات إلغاء الانتخابات وتطالب بإجرائها في موعدها المقرر
مقر لجنة الانتخابات المركزية
رام الله - دنيا الوطن
تداعت المؤسسات الاهلية الموقعة على البيان الى اجتماع لنقاش التطورات الخاصة بالانتخابات العامة والتوجه بتأجيل الانتخابات، بحجة ابلاغ  سلطة الاحتلال الإسرائيلي شفهيا للسلطة الوطنية بعدم موافقتها على عقد الانتخابات في القدس. ان اتخاذ  أي قرار بخصوص الانتخابات  بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات يجب ان يأتي من لجنة الانتخابات المركزية  كونها الجهة المخولة بتتولى إدارة الانتخابات والاشراف عليها وفقا لاحكام القانون.

 وتستغرب المؤسسات  تصاعد هذا التوجه لدى اطراف في السلطة بعد انتصار الشباب المقدسي في هبة باب العامود، واثبات ان المواطن المقدسي قادر على انتزاع حقوقه بغض النظر  عن موافقة  سلطة الاحتلال او عدم موافقتها. . ان تأجيل الانتخابات  أو الغائها يعني مصادرة للحق الدستوري المكفول للمواطن الفلسطيني 

اننا في المؤسسات والائتلافات الموقعة على هذا البيان  نعلن عن ما يلي:

1.     نعرب عن رفضنا التام لأي محاولات لتأجيل الانتخابات مؤكدين انه لا توجد لأية جهة سياسية أية صلاحيات قانونية بالغاء وتأجيل الانتخابات ما دامت لجنة الانتخابات ماضية في تنفيذها ولم تعلن عن أية معيقات تحول دون تنفيذها.

2.     شكلت غلبية الفصائل والاحزاب السياسية قوائم انتخابية، وهي جزء من العملية الانتخابية وبالتالي لا يحق لها التقرير بمصير الانتخابات لما يحمله ذلك من شبهة تناقض المصالح..

3.     نؤكد على ودوب اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بتاريخ 22 ايار القادم، وان تكون مدينة القدس ووفقاً للآليات التي تقترحها لجنة الانتخابات مركز الانتخابات

4.     نطالب كافة الفصائل والاحزاب السياسية والقوائم الانتخابية الى اتخاذ موقف حازم من محاولات التأجيل والتاكيد على وجوب اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

5.      ندعوا الجمهور الفلسطي وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الى المشاركة في  التجمع المقرر عقده على دوار المنارة   بنفس الوقت الذي ستعقد فيه القيادة الفلسطينية اجتماعها لاتخاذ القرار بخصوص الانتخابات يوم الخميس القادم الموافق 29/11/2021. 

 

التوقيع

شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية

جمعية المرأة العاملة للتنمية

مركز القدس للمساعدة القانونية

مؤسسة الحق

مركز الدفاع عن الحريات  

المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية

الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة –أمان

جمعية النجدة لتنمية المراة الفلسطينية

مركز المرأة للارشاد الاجتماعي والقانوني

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح

الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون- استقلال

مؤسسة ادوار للتغيير الاجتماعي

 مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية - "شمس

الائتلاف الاهلي لإصلاح القضاء وحمايته 

 

اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات

 

مركز دراسات المجتمع المدني

 

الاتحاد العام للمراكز الثقافية

 

مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات – المرصد

 

 

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