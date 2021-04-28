مجدلاني: الاحتلال يحارب التطور الاقتصادي في فلسطين ويفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور

رام الله - دنيا الوطنشارك وزير التنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، د. أحمد مجدلاني في اجتماع الجمعية العامة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة أسيا والشرق الأوسط لانتخاب رئيس المجلس ، وبمشاركة رؤساء مجالس اقتصادية واجتماعية من دول شرق أسيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط .وقال: إن مشاركة دولة فلسطين ممثلة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي في هذه الانتخابات دليلا على فعالية المجلس وقدرته، وأضاف إن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وتفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور، وخصوصا في المناطق المصنفة (ج)، إضافة لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد. وأوضح أن عدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية هو جراء ممارسات الاحتلال، والتي تزيد نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين.ولفت إلى أنه من بين القنوات التى يستخدمها الاحتلال لحرمان شعبنا من حقه الإنساني في التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، مصادرة الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة، وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتفتيت الأسواق المحلية وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلي.وشدد على أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الرشيد، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.