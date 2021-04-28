منظمة التعاون الإسلامي تدين هجمات المسلحين في نيجيريا

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رام الله - دنيا الوطن

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجمات التي شنها مسلحون على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو وعلى قرية في ولاية أنامبرا بنيجيريا وغيرهما.



وأعربت الأمانة العامة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة نيجيريا وشعبها، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.



وأكدت الأمانة العامة مجددًا الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي ضد التطرف والإرهاب وتضامنها مع نيجيريا في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.