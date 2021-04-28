الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعزي إندونيسيا في غرق الغواصة

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رام الله - دنيا الوطن

بعث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، على إثر غرق الغواصة الإندونيسية.



وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لرئيس إندونيسيا وشعبها ولأسر الضحايا من أفراد طاقم الغواصة البالغ عددهم 53 فردًا، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته.