شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال ترفض التماس الهيئة المقدم ضد الاعتقال الإداري للأسير الجوجو

محكمة الاحتلال ترفض التماس الهيئة المقدم ضد الاعتقال الإداري للأسير الجوجو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" رفضت يوم أمس في جلستها،  التماس الهيئة المقدم عبر طاقمها القانوني للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير جمعة الجوجو سكان مخيم عايدة بمدينة بيت لحم.

وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب الجوجو بتاريخ 19/11/2020، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.

ولفتت الهيئة أنه منذ مطلع العام الجاري، رفضت "المحكمة العليا الإسرائيلية" ما يقارب 13 التماساً تقدمت بها هيئة شؤون الأسرى، للطعن بقرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحق عدد من المعتقلين.

وأضافت أن الاحتلال استطاع تحويل محاكمه العسكرية لأداة سياسية تكمل مسلسل القمع والتنكيل الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني خلال عمليات الاعتقال والتحقيق والمحاكم الصورية.

يذكر بأن الشاب الجوجو يعود أصله من حي التفاح بقطاع غزة، اعتقل عدة مرات، حيث اعتقل أول مرة خلال عام 2003 وحُكم عليه بالسجن لـ 11 عاماً ، وبعد الافراج عنه أجبرته سلطات الاحتلال على مغادرة قطاع غزة وإبعاده للضفة الغربية، وخلال عام 2015 أعاد الاحتلال اعتقاله مرة أخرى وتحرر بعد عامين، وأُعيد اعتقاله نهاية العام الماضي، وتم تحويله للاعتقال الإداري مباشرة دون توجيه تهمة ضده. 

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