داخلية غزة: معبر رفح مغلق غدًا لوجود إجازة رسمية لدى الجانب المصري

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود وزارة الداخلية بغزة: إن معبر رفح البري سيكون مغلقاً غداً الخميس.



وأشارت داخلية غزة إلى أن السبب هو وجود إجازة رسمية لدى الجانب المصري يوم غد الخميس وحتى الإثنين المقبل 3 آيار/ مايو، على أن يُستأنف العمل بالمعبر صباح الثلاثاء المقبل.