"التحرير الفلسطينية" تحيي ذكرى 27 نيسان يوم عيدها الوطني





ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة وبوسترات أسراها واليافطات التي تحمل شعارات الدعم والإسناد لأهل القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين والأسرى في سجون الاحتلال.





وقد ألقى عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كلمة هنأ فيها فيها الجبهة وأمينها العام د واصل ابو يوسف وقيادة وكوادر وأعضاء الجبهة بمناسبة عيدها الوطني مشيدا بالدور الطليعي والتاريخي للجبهة في مقاومة الاحتلال وابتداع أساليب قتالية متميزة، مستذكرا شهيد الجبهة ابو العباس الأمين العام وكافة شهداء الجبهة، كما أشار إلى مواقف الجبهة الوحدوية وانحيازها الدائم إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.





وتحدث الأحمد عن البطولات التي سجلها المقدسيون ومعهم كل شعبنا في جميع المدن والقرى، وعن ملف الانتخابات، حيث قالأن معركة القدس مصيرية بالنسبة لنا، حيث سنبحث ملف الانتخابات في القدس ضمن اجتماع القيادة المزمع عقده مساء الخميس القادم برئاسة الرئيس ابو مازن في ضوء الاتصالات التي قامت بها القيادة ونتائجها واتخاذ القرار المناسب.





وأكد بأن إسرائيل لم تستجب إطلاقا بشأن الانتخابات بالقدس، مشددا في كلمته على أنه لا قيمة للانتخابات إطلاقا دون القدس.





وألقى أبو يوسف كلمة شكر في بدايتها الحضور المشاركين في احياء انطلاقة الجبهة منوها إلى قرار الجبهة احياء ذكراها ضمن فعالية التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال كرسالة تأكيد على أن قضية حرية الأسرى على سلم اولوياتنا ، ثم استعرض محطات هامة في تاريخ الجبهة مستذكرا الشهداء الأمناء العامين للجبهة ابو العباس الذي اغتيل داخل سجون الاحتلال الأمريكي للعراق وطلعت يعقوب وأبو احمد حلب وقافلة طويلة من شهداء الجبهة وشهداء للحركة الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتهم الشهيد الرمز الخالد ابو عمار.





كما أكد ابو يوسف في كلمته أن الجبهة كانت دوما تنحاز إلى القرار الوطني المستقل والى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.





وأشاد أبو يوسف بالبطولات التي سطرها أهل القدس بالتصدي لقطعان المستوطنين وإجبار قوات الاحتلال على الركوع وإزالة الحواجز الحديدية ضمن معركة الدفاع عن القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.





وحول مشاركة أهل القدس في الانتخابات التشريعية، قال أبو يوسف: لا انتخابات بدون مشاركة سكان القدس بالترشح والانتخاب وممارسة الدعاية الانتخابية أسوة بباقي محافظات الوطن.





وأضاف: أن اجتماع القيادة الفلسطينية مساء يوم الخميس برئاسة الرئيس ابو مازن وبحضور كافة الفصائل سيبحث ٱخر التطورات واتخاذ القرار المناسب حول إجراء الانتخابات في ظل عدم تجاوب الاحتلال مع المساعي الدولية ومع مطالب شعبنا العادلة نحو مشاركة سكان القدس.





كما تحدث قدورة فارس القيادي في حركة فتح، وأمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين حيث هنأوا الجبهة في عيدها الوطني بكافة قيادتها وكوادرها واعضائها وأسراها وفي مقدمتهم أبو يوسف الأمين العام للجبهة ، كما طالبوا جماهير شعبنا بالمزيد من حملات الدعم والإسناد والتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال ، حيث 5 من الأسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وما زالت مصلحة السجون الصهيونية تمعن في سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى وحملات التفتيش والاقتحامات الليلية لغرف الأسرى وتخريب محتوياتهم والتضييق على الأسيرات ومواصلة اعتقال الأسرى الأطفال كمخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



رام الله - دنيا الوطنتحت شعار قضية القدس، قضية وطن ... قضية الأسرى، قضية شعب، أحيت جبهة التحرير الفلسطينية الذكرى الـ 44 لانطلاقتها ، ذكرى السابع والعشرين من نيسان اليوم الوطني للجبهة عبر فعالية جماهيرية تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال من أمام الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة وذلك في تمام الساعة 11 من صباح يوم الثلاثاء.