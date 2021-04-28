قيادي بـ (حماس): انتظار حكومة اليمين الفاشي للسماح بإجراء الانتخابات عبارة عن وهم





وشدد عصفور على أن "انتظار حكومة اليمين الفاشي داخل الكيان الصهيوني للسماح بإجراء الانتخابات عبارة عن وهم يجب عدم الارتهان له".



وأكد بأن نصرة القدس وثورة شبابها واجب وطني وديني، وعلى أبناء شعبنا في الداخل والخارج الوقوف لجانب المدينة المقدسة التي تخوض مواجهة الهوية مع المحتل الغاشم الذي يحاول التحكم في مقدساتها وفرض سيطرته الأمنية التدريجية على بوابات الأقصى تمهيدًا لفرض واقع السيطرة الشاملة.



وأضاف عصفور: أن المسجد الأقصى بأسواره وبواباته ومصلياته هي ملك خالص للمسلمين، و"لن نقبل بأن يكون هناك أي سلطة لهذا المحتل الغاشم على أي جزء من أجزاء المسجد الأقصى، وساحة باب العامود التي تربى في جنباتها كل رجال ونساء القدس ستظل عنوانًا ورمزًا للمدينة وهويتها الوطنية".



رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، عدنان عصفور، إن انتفاضة القدس رسالة على قدرة أبناء شعبنا على تحدي سياسات الاحتلال وإجراءاته.وأضاف في تصريح نقله موقع (حرية نيوز): بأن "رسالة التحدي التي تحملها ثورة القدس تؤكد قدرة شعبنا على فرض خياراته على المحتل، وإجباره على أن تكون القدس ضمن العملية الانتخابية القادمة".