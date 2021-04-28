لأول مرة منذ الانتخابات.. بينت يلتقي منصور عباس لبحث تشكيل ائتلاف بديل



وهاجم وزير الزراعة من حزب (أزرق أبيض)، ألون شوستير نتنياهو قائلا: إنه ينفذ مؤامرة إبريل التي قد حذرنا منها ويقوم بازدراء سلطة القانون والقائمين على تنفيذه، معرباً عن امله في أن يعيد كل من يفكر في الانضمام إلى معسكر نتنياهو النظر في تفكيره.



وأضاف: بأن نتنياهو "يجر بنا من معركة انتخابية إلى أخرى منذ 3 سنوات ولا ينوي التخلي عن السلطة".



وأكد شوستير أنه يجب على قادة معسكر البديل، أن يضعوا جانبا مطامحهم الشخصية ويتكاتفوا لتشكيل الحكومة البديلة، معرباً عن يقينه أن هناك أقطابا في (ليكود) نفسه يدركون بأن عهد نتنياهو قد ولى، ويجب عليه أن يعتزل الحياة السياسية ويركز على الدفاع عن نفسه بوجه الاتهامات المنسوبة اليه في المحكمة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، بأن زعيم (يمينا) نفتالي بينت، التقى لأول مرة منذ الانتخابات، رئيس (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس.ووفق الصحيفة، فإن اللقاء أقيم في مكتب بينت في (كنيست)، وبحثا المواقف في ظل الوضع الراهن، وناقشا الشروط التي ستمكّن التعاون بين الطرفين في إطار حكومة تغيير.وكان مصدر مقرب من رئيس (يمينا) في إسرائيل، نفتالي بينت، قال: إن تقدماً معينا أحرز خلال الاتصالات الائتلافية مع (هناك مستقبل).وأضاف في تصريحات لصحيفة (يديعوت أحرونوت): بأن عنصر الزمن حاسم إذ أن نتنياهو سيفعل كل ما في وسعه لعرقلة مساعي الكتلة المعارضة له لتشكيل الحكومة.