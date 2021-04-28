نتنياهو يُعيّن غانتس وزيرًا للقضاء

نتنياهو وغانتس

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رام الله - دنيا الوطن

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين رئيس حزب أزرق أبيض، وزير الجيش بني غانتس وزيرًا للقضاء في الحكومة الانتقالية.



ووفق صحيفة (هآرتس) فإنه سيتم التصويت هاتفيًا على التعيين مساء اليوم الأربعاء.



يذكر أن نتنياهو يواجه أزمة كبيرة في عدم المقدرة على تشكيل حكومة نتيجة عدم توافقه مع معارضيه وأبرزهم يائير لابيد، ونفتالي بينت.