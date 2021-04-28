سلطات الاحتلال تستعد لتشديد إجراءاتها العسكرية في القدس الجمعة القادمة

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم)، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد للتشديد من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة والبلدة القديمة، يوم الجمعة المقبل قبل وبعد أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.



وادعت الصحيفة أن ذلك يأتي على خلفية أحداث ساحة باب العامود الأيام الماضية رغم تراجع حدتها بعد إزالة حواجز الاحتلال فيها، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وبحسب الصحيفة، فإن قيادة الاحتلال العسكرية في القدس ترى أن يوم الجمعة سيكون اختبارًا للهدوء النسبي الكبير السائد منذ أمس الثلاثاء.



ووفقًا لتقديرات مخابرات الاحتلال، فإن "هناك احتمال حدوث المواجهات بعد صلاة العشاء من مساء يوم الجمعة كما حدث الأسبوع الماضي، ومع أن حدة المواجهات انخفضت بشكل ملحوظ، إلا أن التقدير بأن اندلاعها مجددًا وارد جدًا".



وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم نشر المئات من عناصر قوات الاحتلال، بعضهم سيتم جلبهم من مناطق أخرى، وسيتم نشرهم منذ الصباح الباكر في محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة للحفاظ على الوضع الأمني.



ووفقًا للصحيفة، فإن قوات الاحتلال بكافة أذرعها الأمنية والعسكرية والاستخبارية أيضًا تترقب يوم الثامن والعشرين من رمضان، حيث يدعو المستوطنون المتطرفون لاقتحامات واسعة وكبيرة للمسجد الأقصى.