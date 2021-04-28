هيئة الأسرى: الأسير "ناظم أبو سليم" يواجه أوضاعاً صحية سيئة بمستشفى الرملة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن الأسير ناظم أبو سليم، والقابع حالياً داخل مستشفى "الرملة"، يواجه أوضاعاً صحية سيئة.



وبينت الهيئة أن الأسير يعاني من مشاكل حادة في القلب، ويتناول العديد من الأدوية، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية ووضع منظم لضربات القلب، لكنه بانتظار رد إدارة سجون الاحتلال للموافقة على إجراء العملية أم لا، علماً بأن حالته الصحية تستدعي لرعاية خاصة لاجراء العملية بأسرع وقت ممكن.



يذكر أن الأسير أبو سليم محكوم بالسجن الفعلي لـ 24 شهراً، وهو إمام مسجد شهاب الدين بمدينة الناصرة في الداخل المحتل، وقد تعرض في السابق للعديد من المضايقات من قبل شرطة الاحتلال، حيث اعتقلته سلطات الاحتلال وحققت معه عدة مرات، كما منعته من السفر والتنقل لفترة معينة.