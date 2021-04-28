وزارة السياحة والآثار تمنح شهادة وشعار "جاهزين" لأول فندق خمس نجوم بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قام ماجد اسحق، مدير عام التسويق والاعلام السياحي ومسؤول ملف خطة جاهزين الوطنية لانعاش السياحة الفلسطينية بتسليم شهادة وشعار "جاهزين" الى ادارة فندق الواحة Oasis Hotel في أريحا، وذلك في احتفال رسمي حضره Hanne Ilge، نائب رئيس الوكالة الألمانية للتعاون وGerold Schwarz مدير برنامج تطوير القطاع الخاص السياحي في الوكالة ويوسف سلمان، مدير عام فندق الواحة والياس العرجا، رئيس جمعية الفنادق العربية وعدد من أعضاء فريق انعاش السياحة الفلسطينية والفريق الوطني للرقابة والتفتيش وممثل عن الشرطة السياحية وعدد من أعضاء ادارة الفندق.
قام ماجد اسحق، مدير عام التسويق والاعلام السياحي ومسؤول ملف خطة جاهزين الوطنية لانعاش السياحة الفلسطينية بتسليم شهادة وشعار "جاهزين" الى ادارة فندق الواحة Oasis Hotel في أريحا، وذلك في احتفال رسمي حضره Hanne Ilge، نائب رئيس الوكالة الألمانية للتعاون وGerold Schwarz مدير برنامج تطوير القطاع الخاص السياحي في الوكالة ويوسف سلمان، مدير عام فندق الواحة والياس العرجا، رئيس جمعية الفنادق العربية وعدد من أعضاء فريق انعاش السياحة الفلسطينية والفريق الوطني للرقابة والتفتيش وممثل عن الشرطة السياحية وعدد من أعضاء ادارة الفندق.
وعبر المتحدثون يوسف سلمان وماجد اسحق والسيدة Hanne عن سعادتهم لهذا الانجاز الهام في طريق تجهيز وانعاش السياحة الفلسطينية التي تأثرت بشكل كبير بسبب الجائحة، وأكدوا على ضرورة تظافر الجهود بين المجتمع الدولي والحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص السياحي لتجهيز هذا القطاع الى الواقع الجديد وخاصة أن العديد من محافظات فلسطين تشهد حركة سياحة داخلية نشطة، آملين أن تعود حركة السياحة الأجنبية الوافدة الى فلسطين كما كانت.
ويعتبر فندق الواحة أول فندق خمس نجوم يستلم هذه الشهادة وهو الأول في محافظة أريحا والأغوار والثالث على مستوى الوطن، وأنه قد استحق هذه الشهادة بعد أن أنهى وبتفوق عملية التدقيق التي قام بها الفريق الوطني للرقابة والتفتيش، والتي تعتمد بالأساس على اتمام دورات تدريبية افتراضية على منصة JAHZEEN لجميع مدراء وعمال الفندق، واتمام عملية تدقيق افتراضية على منصة إلكترونية متخصصة app.hotelresilient.org واللتان تم تطويرهما كجزء من الخطة الوطنية لتجهيز وانعاش السياحة الفلسطينية التي أصبحت تعرف ب"خطة جاهزين الوطنية"، تلك الخطة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع فريق عمل انعاش السياحة الفلسطينية الذي يضم جميع جمعيات القطاع الخاص الفلسطينية وبدعم مالي وتقني من الوكالة الألمانية للتعاون.
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