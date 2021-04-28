153 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 153 مستوطنا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.