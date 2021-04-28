شؤون فلسطينية

تكليف "أبو مجاهد" مديراً للمكتب الإعلامي بلجان المقاومة الشعبية

تكليف "أبو مجاهد" مديراً للمكتب الإعلامي بلجان المقاومة الشعبية
محمد البريم &#34;أبو مجاهد&#34;
رام الله - دنيا الوطن
أصدر أيمن الششنية، الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين قراراً بتكليف محمد البريم، "أبو مجاهد" مديرا للمكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين.

وأشارت لجان المقاومة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تطوير مكتبها الاعلامي ليتحمل استحقاقات المرحلة القادمة على كافة الأصعدة .

بدوره أفاد "أبو مجاهد" أن "هذا التكليف هو أمانة نحملها من أجل الارتقاء بالعمل الإعلامي وفي إطار السعي الحثيث لمواكبة التطورات المتلاحقة في ميدان الإعلام من أجل رفع شأن قضيتنا الفلسطينية وإعلاء راية مقاومة شعبنا وتعزيز صموده عبر التأكيد على الرواية الفلسطينية والدفاع عن حق شعبنا في مقاومة المحتل".

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